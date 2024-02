Migliorare il rapporto con le tecnologie e diminuire il gender gap: prosegue l'iniziativa "Facciamo la differenza"

Aumentare l'integrazione delle donne nella vita sociale ed economica della città e promuovere azioni concrete di empowerment femminile. Proseguono a Russi i corsi gratuiti rivolti alle donne previsti dal progetto "Facciamo la differenza", promosso dal Comune di Russi e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Dopo i primi corsi di alfabetizzazione digitale, ricerca del lavoro, cucina e cucito, è al via un nuovo corso di alfabetizzazione digitale, questa volta di livello intermedio.

Dal 4 al 25 marzo quattro incontri gratuiti ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 11 al Centro Paradiso, in via Roma 13. Saranno disponibili alcuni pc da utilizzare durante il corso; chi ha il proprio pc portatile potrà portarlo e collegarsi alla rete wi-fi. Iscrizioni entro il 26 febbraio (massimo 8 partecipanti). Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l'area Servizi alla cittadinanza del Comune di Russi, scrivendo una mail a istruzione@comune.russi.ra.it (indicando nome, cognome, numero di telefono) oppure chiamando al numero 0544.587644.

Nell'ambito di questo progetto, le aziende del territorio che intenderanno partecipare saranno incentivate a conseguire la Certificazione della parità di genere, non solo per una questione etica, ma anche per i vantaggi collegati al suo ottenimento. L'impresa certificata, ad esempio, ha diritto a un punteggio premiale nella valutazione di proposte progettuali da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; inoltre, nel nuovo Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della Certificazione di genere. Le imprese interessate sono invitate a compilare il questionario online, disponibile sul sito web del Comune www.comune.russi.ra.it, all'interno della notizia dedicata.

In parallelo proseguono le altre attività previste dal progetto: il primo Bilancio di genere del Comune di Russi e un percorso per le aziende che intendono ottenere la Certificazione della Parità di genere. In questo ambito il Comune di Russi offre un supporto informativo, tecnico, consulenziale propedeutico alla certificazione. Tutte le imprese del territorio russiano sono invitate a partecipare.