Una donazione alla Protezione civile colpita dall'alluvione per festeggiare i 70 anni sul territorio

Festeggiare il proprio legame con il territorio dando una mano a chi ha subìto danni per l'alluvione dello scorso maggio. L'Azienda faentina Senzani Brevetti, produttrice di macchinari per il packaging, ha tagliato il traguardo dei settant'anni di attività sul territorio e per l'occasione ha organizzato un evento durante il quale ha consegnato una donazione ai volontari di Protezione civile di Faenza, grazie alla quale l'associazione potrà dotarsi di importanti attrezzature.

In particolare la Protezione civile, colpita anch'essa dalla piena, potrà acquistare droni per il monitoraggio del territorio, di una torre faro per accompagnarne il lavoro nelle ore notturne e di strumentazioni tecnologiche per la gestione delle emergenze e attrezzature per effettuare in sicurezza le operazioni di soccorso in scenari complessi.

I festeggiamenti per i 70 anni dell'azienda, rivolto ai dipendenti, ha visto la partecipazione anche del sindaco di Faenza, Massimo Isola, del vicesindaco Andrea Fabbri, dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla e della senatrice Marta Farolfi. Senzani Brevetti nasce nel 1953 per opera di Iro Senzani e oggi è guidata da Luisa Quadalti Senzani. Produce macchinari e tecnologie per l’imballaggio automatico come astucciatrici e incartonatrici, soluzioni per il fine linea e linee complete in vari settori, dal food al tabacco, dalla detergenza al petfood, consentendo alle aziende di imballare i loro prodotti in maniera sostenibile, senza l’utilizzo di plastica.

Ha installato oltre 2mila soluzioni nel mondo per le più importanti realtà e multinazionali tra cui Nestlè, Barilla, Procter & Gamble, Philip Morris, Mondelez, Unilever e Mars. Con circa 100 dipendenti e oltre 40 brevetti depositati nel mondo, sottolineano da Senzani, l'azienda "resta una realtà al 100% faentina, attenta all’innovazione e orientata a investire in ricerca e sviluppo, mantenendo sempre uno stile etico di fare impresa".