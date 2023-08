Dalla cucina della nonna alle ricette su TikTok: 'Evasfoodaddiction', l'influencer ravennate da 240mila follower

"Dopo un anno pieno di impegni, finalmente riesco ad avere un po' di respiro". Una vita di corsa quella di Eva Andrini, 19enne ravennate appassionata di cucina sin da piccola. La giovane influencer e content creator ha un profilo Instagram (@evasfoodaddiction) da quasi 240mila follower e uno su TikTok che ha sfondato il muro dei 167mila. Tutti appassionati dei suoi contenuti che hanno un filo conduttore: il buon cibo e la cucina.

Un progetto nato per passione e quasi per gioco qualche anno fa, ma che ora è diventato un lavoro. "Già da tempo - ci racconta - collaboro con GialloZafferano (è tra i migliori food creator segnalati da 'Zenzero', la talent agency di GialloZafferano, ndr) e tramite loro un paio di settimane fa ho partecipato al Giffoni Film Festival per realizzare uno show cooking".

Anche la sua pagina Facebook, per quanto usata "come strumento di rimando" di contenuti postati sulle piattaforme più seguite, raggiunge quasi i 30mila follower. Nel suo curriculum collaborazioni con importanti marchi come Nonno Nanni e con il consorzio del Taleggio dop. Il suo punto forte sono i video brevi, da 30-40 secondi, nei quali Eva racconta le sue ricette e mostra le preparazioni. "Realizzo diversi format, come quelli più estivi sulla preparazione delle 'insalatone', ma amo tanto preparare dolci. E a volte posto anche contenuti su esperienze che vivo nel quotidiano, come il 'What I eat in a day'".

Dietro a un video così breve c'è in realtà un lavoro molto lungo. "Realizzo tutto da sola, dalla spesa, alla preparazione del piatto, alle riprese fino all'editing del video. Per un contenuto posso aver bisogno da un minimo di un'ora fino a tre o quattro ore, specie per i contenuti brandizzati, per i quali c'è il confronto con le aziende con cui collaboro".

Una cucina bella da vedere e da gustare, nella quale "cerco di mantenere un equilibrio, senza privare le preparazioni di nulla. Amo molto cucinare i dolci e quando serve uso il burro, come nelle ricette della nonna". Da lei ha imparato tanto, specie quando, la domenica mattina, le si metteva accanto per rubarle qualche segreto. "Ma un ruolo molto importante lo ha avuto mia mamma, che ha sempre cucinato. Anche a colazione spesso metteva in tavola cose preparate da lei, come i suoi ottimi muffin. Poi tanto l'ho appreso anche da YouTube, guardando video e appassionandomi sempre più a quello che ora è diventato un lavoro".

Una carriera ben avviata e che Eva porta avanti in parallelo con lo studio. Dopo la maturità classica ottenuta con 100 e lode al liceo Alighieri di Ravenna, ha scelto di andare a Milano per proseguire gli studi. "Sono iscritta alla facoltà di Economia alla Bocconi e mi sono impegnata per finire tutti gli esami del primo anno entro giugno. La volontà di studiare è sempre stata staccata dalla mia attività lavorativa, per quanto avere delle competenze manageriali mi potrà tornare utile. Il mio obiettivo è laurearmi il prima possibile e considero lo studio molto importante. E sul lavoro, per l'autunno ho già nuovi progetti in cantiere". Ma prima un po' di riposo, nella sua Ravenna, dove torna spesso e continua a trascorrere le sue estati.