Michelle Hunziker avvistata a spasso per la Riviera con il suo cagnolino

La conduttrice e showgirl svizzera torna in Romagna dopo il successo di Iron Ciapet, l'evento andato in scena nel luglio 2020

Dopo Iron Ciapet, il grande evento sportivo benefico andato in scena nell'estate 2020, Michelle Hunziker ha deciso di tornare a Milano Marittima per un weekend al mare. La notizia è stata difusa sui social dalla pagina del Comune di Cervia. La showgirl svizzera è stata immortalata per le vie della località balneare mentre portava a passeggio il suo cane Odino. Nei giorni precedenti Michelle Hunziker era stata già notata dei fan all'autodromo di Imola.