È di una ravennate la miglior tesi di specializzazione in Psicoterapia dell'Emilia Romagna  

Jessica Casella, psicologa e psicoterapeuta di Ravenna, 37 anni, è stata premiata dall'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna per le migliori tesi di specializzazione in Psicoterapia. "Ricevere questo premio è stata davvero una soddisfazione e compensa la grande dedizione che ho messo nella stesura della tesi, scritta conciliando i miei impegni lavorativi e quelli di mamma di un bimbo di 20 mesi", spiega Casella, che, nata a Bologna, lavora a Ravenna in libera professione da anni.

La psicologa e psicoterapeuta è stata premiata nella sede dell'Ordine bolognese per la sua tesi sulla presa in carico e trattamento cognitivo-comportamentale di un giovane paziente con difficoltà nella gestione della rabbia e dell’aggressività verbale e fisica. E proprio sul tema della violenza verteva il premio dell'Ordine, di 1500 euro, assegnato anche ad altre due autrici di tesi di specializzazione. Oltre a Jessica Casella, sono infatti state premiate le psicologhe e psicoterapeute Irene Fergnani, 32 anni di Ferrara, e Maria Antonietta Giosa, originaria di Potenza ma residente a Bologna. Un altro premio di 2000 euro è stato assegnato allo psicologo di Biella Edoardo Zola per la migliore tesi di laurea sul tema “Accogliere le differenze”.

"Abbiamo voluto istituire questi premi per sollecitare la ricerca e lo studio sulla tematica delle pari opportunità - spiega Carmelina Fierro, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Psicologi regionale - per sostenere e valorizzare le giovani psicologhe e i giovani psicologi che si impegnano nell'approfondire questi argomenti. Oltre all'istituzione dei premi, l'Ordine è attivo nel promuovere una cultura di parità anche attraverso corsi di formazione e la partecipazione a tavoli istituzionali".