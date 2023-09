La Pubblica assistenza spegne 40 candeline e festeggia il traguardo con i cittadini

Dalle 9.30 di domenica piazza Farini e il giardino della Rocca, a Russi, si animeranno con i volontari della Pubblica assistenza per la festa dei 40 anni del loro servizio sul territorio. Un traguardo che l'associazione vuole condividere insieme ai cittadini. Nata nel 1983 grazie alla volontà di un gruppo di persone spinte dalla necessità di dare una risposta di primo soccorso e di aiuto, la Pubblica assistenza di Russi ha presto allargato la propria attività anche ai trasporti sociali, permettendo così a molti cittadini, anziani o persone sole, di raggiungere centri ospedalieri e ambulatori medici per visite o terapie.

"Questo importante traguardo - sottolinea il Presidente Enrico Castellari - è stato raggiunto grazie all'impegno e alla disponibilità di tutti i volontari passati e presenti, che hanno dedicato parte del loro tempo per aiutare le persone fragili e bisognose. La Pubblica assistenza, nel ricordare questo anniversario, vuole anche ringraziare la grande generosità dei cittadini di Russi che hanno permesso all'Associazione di continuare a garantire un servizio importante alla comunità".

Il programma prevede il raduno dei mezzi della P.a di Russi e della Romagna in piazza, a cui farà seguito l'inaugurazione dei nuovi mezzi per trasporti sociosanitari e l'esposizione del pannello in mosaico dedicato ai volontari. Dopo il ritrovo nel giardino della Rocca "Melandri" e il saluto delle autorità, si terrà la consegna ai volontari del ricordo del 40° anniversario. Al termine brindisi e buffet di buon augurio. In caso di maltempo, sottolineano gli organizzatori, la manifestazione si svolgerà nel Teatro comunale, in via Cavour 10.