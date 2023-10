Tiro con l'arco, sei medaglie per gli Arcieri Bizantini alla Coppa Italia Master

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Ottimi risultati per gli arcieri Bizantini alla “Coppa Italia Master” competizione di livello nazionale e dedicata alla sola classe master, la competizione ha visto la partecipazione di più di 300 atleti, provenienti dalle maggiori società italiane. La competizione è iniziata sabato 7 ottobre con la fase di qualifica e di assegnazione delle prime medaglie secondo le 4 classi di età previste: 50-54, 55-59, 60-64 e over 65. Ed è di 6 medaglie il bottino conquistato dagli Arcieri Bizantini Ravenna, presenti in campo con 5 atleti nelle divisioni AN e OL.

Nella mattina di sabato sono scesi in campo le divisioni CO e AN, affrontando le prime 72 frecce. Medaglia d’oro per Marcello Tozzola con il punteggio di 608 (311+297) e medaglia d’argento per Angela Padovani con il punteggio di 546 (268+278) entrambi per la classe 55-59. Ottiene il 9° Massimo Venturi con il punteggio di 552 (276+276) sempre per i 55-59, così come Simone Pizzi 9°con il punteggio di 528 (262+266) per la classe 60-64. Nel pomeriggio è stato il turno degli olimpici, dove ci riprova Marcello Tozzola, conquistando una medaglia d’argento con il punteggio di 624 (309+315).

Giancarlo Casadio 26° con il punteggio di 447 (206+241). Domenica sono state invece assegnate le medaglie assolute, secondo il meccanismo del Grand Round: 20 atleti per classe, con turni di 12 frecce alla fine dei quali vengono eliminati gli ultimi 4 classificati, fino ad arrivare ad avere 4 atleti che si giocano il round finale sempre su 12 frecce. Per l’arco nudo, Mentre Angela Padovani e Massimo Venturi non vanno oltre il 9° e 16° posto mentre Pizzi e Tozzola accedono entrambi alla finale a 4. Tozzola conferma le buone prestazioni ottenute in qualifica conquistando la medaglia d’argento nella categoria 55-59. Buona, in questa fase, anche la prestazione di Simone Pizzi che, dopo un’eliminatoria sottotono, domenica ritrova il ritmo giusto conquistando la medaglia di bronzo per la categoria 60-64.

A seguire il Grand Round dedicato agli olimpici, dove Marcello Tozzola conquista la sua quarta medaglia di giornata aggiudicandosi la medaglia di bronzo nella categoria 55-59. Con la Coppa Italia Master si conclude ufficialmente la stagione outdoor. Gli Arcieri Bizantini si ritroveranno tra 15 giorni in indoor sempre a Castenaso.