Tiro con l'arco, trionfo degli Arcieri Bizantini nella gara di casa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Anche quest’anno gli Arcieri Bizantini hanno calzato la maglia di organizzatori e nel fine settimana del 18 e 19 novembre hanno accolto, nella storica palestra dell’Istituto Agrario Perdisa a Ravenna, circa 130 atleti provenienti da una ventina di società dell’ Emilia Romagna e Veneto. Il “Trofeo Città di Ravenna” è stato inoltre onorato dalla presenza di due atleti dei gruppi nazionali: Federico Musolesi del Gruppo Sportivo Aeronautica Militare e Eleonora Sarti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Un ringraziamento da parte della società per la loro presenza. E tra le fatiche dell’organizzazione, gli atleti di casa hanno trovato anche il tempo di salire sul podio: tanti i podi individuali e di squadra. Decisamente in aumento le quote rosa che l’hanno fatta da padrone conquistando la maggior parte dei podi dei bizantini. Per l’arco OL medaglia d’oro per Sofia Fuschini nella categoria senior femminile con il punteggio di 536 (263+273); bronzo per Tina Karasova che agguanta il terzo posto con il punteggio di 476 (239+237) nella categoria master femminile. È medaglia d’oro anche per la giovanissima Viola Brunelli con il punteggio di 430 (203+227). Chiude i podi dell’OL individuale Marcello Tozzola, medaglia d’oro nella categoria master maschile con il punteggio di 566 (285+281). Le quote rosa non mancano anche nella divisione AN dove il podio della categoria senior femminile è totalmente giallo rosso. Oro per Donatella Domini con il punteggio di 481 (240+241), argento per Sabrina Bandini con il punteggio di 447 (217+230), terza Melania Ghetti con il punteggio di 343 (155+188). Molto bene anche gli uomini: doppietta per Michele Baroncini e Simone Pizzi che salgono rispettivamente sul primo e secondo gradino del podio nella categoria senior maschile con i punteggi di 513 (249+264) e 509 (248+261). Va a podio anche Massimo Venturi che sfodera dal cappello un ottimo 528 (253+275) che gli vale la medaglia d’argento nella categoria master maschile e il suo nuovo record personale. Non sono da meno le squadre che si prendono in totale 5 podi. Sofia Fuschini, Palmiero Concettina e Giusi Torelli vincono la medaglia d’oro senior femminile per l’arco OL con il punteggio di 1407 (536+459+412). A podio anche la squadra maschile OL ma categoria master: Marcello Tozzola, Simone Pizzi e Giovanni Putzu vincono la medaglia d’argento con il punteggio di 1560 (566+526+468). Vanno a segno anche gli allievi conquistando il terzo posto: Nicola Barlotti, Gambi Aaron, Castro Ramirez Felipe Ernesto vincono la medaglia di bronzo con il punteggio di 1055 (419+341+295). Affollati anche i podi dell’AN con entrambe le squadre senior sul primo gradino del podio: Michele Baroncini, Simone Pizzi e Alessandro Ruma vincono con il punteggio di 1416 (513+509+394) mentre Donatella Domini, Sabrina Bandini e Melania Ghetti vincono con il punteggio di 1271 (481+447+343). Gli altri piazzamenti individuali: OL SF, Palmiero 4°, Torelli 5°; OL MM, Pizzi 6°, Putzu 10°, Noferini 12°, Casadio 14°; OL JM Grassi 6°; OL AM, Barlotti 9°, Gambi 10°, Ramirez 12°; OL AF Morrongiello 4°; OL RF Turci 6°; AN SM Ruma 5°.