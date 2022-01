Iscrizioni aperte per i corsi di accompagnatore turistico e guida ambientale escursionistica

Sono aperte fino al 21 gennaio le iscrizioni ai due nuovi corsi online di Iscom E.R. per l’abilitazione di Accompagnatore turistico e di Guida Ambientale Escursionistica. I percorsi formativi sono finalizzati al rilascio dell’idoneità per l’esercizio delle due professioni.

Per partecipare ai corsi occorre superare una verifica per le conoscenze linguistiche, solo per la Guida Ambientale è prevista una verifica anche sulle conoscenze territoriali. A questo proposito, per l’accesso al percorso di Guida Ambientale Escursionistica, Iscom E.R. ha organizzato anche un ulteriore corso online per fornire ai partecipanti gli strumenti per prepararsi all’esame.

I corsi di formazione online che si svolgeranno in orario pomeridiano/serale 4 incontri a settimana e uscite nel fine settimana, avranno una durata di 150 ore con frequenza obbligatoria per l’80% del monte ore. Al termine, superato l’esame finale, si conseguirà l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.

"Sono state 80, negli ultimi due anni, le figure accompagnatorie tra guide Ambientali escursionistiche e Accompagnatori formate da Iscom E.R. - fa sapere l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo - Nonostante l’emergenza epidemiologica Covid-19, nel 2002 sono state ‘diplomate’ 50 persone mentre nel 2021 hanno seguito i corsi e raggiunto l’obiettivo finale altre 30 persone".

L’identikit di chi decide di intraprendere queste professioni è presto detto: hanno un'età compresa tra i 30 anni e i 60 anni, sono in maggioranza uomini e in molti lavorano già. "Due percorsi formativi molto richiesti perché oggi, in tempi di Covid-19, l’elemento centrale è la sicurezza. Infatti - conclude Iscom Er - molti partecipanti sono accomunati dalla ricerca di rilancio e la strategia per la ripartenza è reinventarsi una professione che sposa la voglia di stare insieme, in un ambiente ideale come all'aria aperta".