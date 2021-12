100 tartarughe marine salvate in un anno: da quella da 95 kg a quella che pesava appena 240 grammi

100 tartarughe marine salvate: è questo l'incredibile traguardo che il centro di recupero Cestha di Marina di Ravenna e la Clinica veterinaria San Marco del dottor Gianfranco Medri si apprestano a raggiungere addirittura prima della fine dell'anno. "È stato un anno molto intenso dal punto di vista dei recuperi - dichiarano dal centro - con una mole di lavoro che ci ha tenuti a lungo impegnati in tutti i mesi trascorsi. Adesso è il periodo che richiede la gestione più complicata: le conoscenze scientifiche sulle tartarughe marine indicano di non rilasciare assolutamente gli esemplari con le temperature dell'acqua inferiori ai 14 gradi, per cui ogni ingresso dovrà rimanere in degenza almeno fino a primavera".

Oltre al numero così elevato di recuperi, da segnalare anche la percentuale di sopravvivenza delle tartarughe marine curate dal centro sotto la responsabilità sanitaria del dottor Medri: praticamente il 100%. "È addirittura dal 2019 che non registriamo un decesso, nemmeno tra le piccole recuperate gravemente debilitate questa estate che sono state tutte salve e in riabilitazione. Quest'ottimo risultato raggiunto da Cestha è frutto di un intenso programma di lavoro, che vede oggi lo staff essere composto da un gruppo di ricercatori specializzati sul tema con ben 7 programmi di ricerca in corso su questi animali, dei quali presto usciranno i risultati in pubblicazione".

"Dovendo fare un bilancio - concludono dal centro - sicuramente è doveroso citare il recupero dell'esemplare più piccolo in assoluto, la tartaruga Stracciatella di soli 240 grammi e quello del più grande, Godzilla, il maschio di circa 95 kg. Il tutto programmando già la stagione 2022 per vedere se questi record saranno battuti e se nell'anno prossimo lavoreremo su altrettanti 100 salvataggi".