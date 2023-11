Arrestati due presunti scafisti a bordo della Ocean Viking: un video li "incastra"

Un 39enne e un 24enne, entrambi sudanesi, avrebbero diretto la rotta dell'imbarcazione partita dalla Libia e poi soccorsa dalla nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee: i due sono quindi accusati di essere scafisti. Ci sarebbe anche un video, girato da altri migranti a bordo dell'imbarcazione, che ritrae i due mentre conducono l'imbarcazione. La polizia li ha quindi arrestati lunedì, poche ore dopo l’attracco della Ocean Viking alla Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna.

I due, che dovranno rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono attualmente nel carcere di Port'Aurea. Questo è quanto è stato disposto dalla Procura, in attesa dell’udienza di convalida che si tiene venerdì mattina davanti al gip Andrea Galanti. I due presunti scafisti saranno difesi dagli avvocati Maria Grazia Russo, Carlo e Carlotta Benini. Secondo quanto emerso finora, i due non avrebbero negato di essersi trovati al timone dell’imbarcazione partita dalla Libia. Entrambi avrebbero riferito di essere stati avvicinati da alcuni trafficanti libici e di essere stati in qualche modo costretti a navigare, dietro un piccolo sconto della tariffa per imbarcarsi.

Anche nel corso dello sbarco a Porto Corsini di settembre della nave Life Support c'era stato un giovane, un 23enne egiziano, prima accusato e poi scarcerato dall'accusa di essere stato scafista. La notizia è riportata dalle edizioni cartacee dei quotidiani locali in edicola venerdì mattina.