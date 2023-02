Sanità, l'automedica di Cotignola durante il giorno si sposta a Castel Bolognese

L’operatività del soccorso in seguito alla riduzione delle automediche sul territorio non è cambiata. Alle rassicurazioni dell’assessore regionale alla Sanità intervenuto lunedì nella commissione dedicata, sono seguite quelle del direttore dell’unità complessa 118 ed emergenza territoriale di Ausl Romagna Maurizio Menarini, il quale, dati alla mano, ha specificato come la dinamicità del nuovo sistema di soccorso, non solo per Forlì e per il riminese ma anche per la zona faentina e lughese, nel primo mese e mezzo abbia fornito una risposta idonea a fare fronte alle esigenze dei pazienti.

Delle oltre 200mila chiamate ricevute in un anno dal 118 su tutta l’area romagnola, infatti, si sovrastima che poco più della metà producano un intervento, e di questi interventi circa il 15% siano codici rossi “di partenza”. In questi casi l’auto con il medico a bordo, o l’elicottero in base all’ubicazione del paziente, parte contemporaneamente all’ambulanza. In altri casi è l’equipaggio della stessa ambulanza a richiedere l’intervento del medico. In ogni caso le ambulanze, il cui equipaggio (rispetto ad altre realtà in Italia, ndr) prevede sempre l’infermiere a bordo, e per questo sono considerate da Ausl Romagna “soccorso avanzato a leadership infermieristica”, hanno mantenuto la piena operatività, così come è stata garantita la stessa efficacia delle automedicalizzate nonostante la riduzione a una sola unità tra Faenza e Lugo. Questo secondo quanto evidenziato dal direttore Menarini a distanza di un mese e mezzo dall’introduzione del nuovo sistema.

Dallo scorso 29 gennaio inoltre, l’automedica inizialmente operativa con partenza da Cotignola, nelle ore diurne è stata spostata a Castel Bolognese, in virtù di alcune valutazioni fatte da Ausl nel periodo immediatamente successivo alla rimodulazione del sistema di soccorso per motivi riconducibili all’orografia, alla densità abitativa e tenendo inoltre in considerazione anche le richieste di intervento pervenute. Il sistema dinamico infine, in base ad alcuni parametri prevede la flessibilità di modulazione dell’automedica, con conseguente partenza dei mezzi con medico a bordo da Faenza, Lugo e Ravenna in base alle giornate, alle condizioni meteorologiche e all’operatività dell’elimedica con base proprio a Ravenna.