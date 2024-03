Bike Park, arriva l'ok definitivo alla realizzazione del progetto: via libera alla 'Cittadella dello sport'

Ora manca solo l'avvio dei lavori per il Bike Park di Ravenna. Il progetto, del valore di 2,1 milioni di euro finanziato dal Pnrr, prevede di realizzare all'interno dell'ex ippodromo Candiano una vera e propria 'Cittadella dello sport'. L'avvio dei lavori era previsto inizialmente per la fine del 2023, poi slittato a gennaio, ma adesso la partenza del cantiere potrebbe avvenire sul serio. E' arrivato infatti nei giorni scorsi l'ok della Conferenza dei Servizi, con il parere congiunto di uffici comunali e Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Non riscontrando aspetti inerenti alla viabilità pubblica e alla illuminazione stradale pubblica di competenza", gli uffici pubblici hanno quindi redatto il "nulla osta alla realizzazione dell’intervento", pur precisando che "qualora nel corso dei lavori si rendessero necessarie opere da eseguirsi su suolo pubblico esterno all’area dell’impianto sportivo (allacci a sottoservizi, spostamento di passi carrai e/o di punti luce, ecc.), dovrà esserne richiesta preventiva autorizzazione al Servizio Strade".

Un passaggio formale, ma necessario per dare il via ai lavori, già appaltati alla ditta Cear, il Consorzio edili artigiani Ravenna. Si attende quindi a breve la partenza del cantiere per il Bike Park. Il futuro impianto avrà 2 chilometri di lunghezza complessiva, 5 percorsi di lunghezza diversa, dai 300 ai 1200 metri, area mtb e bmx nelle zone esterne alla pista, spogliatoi, fontanelle e nuova illuminazione. Il progetto, che prevede il mantenimento dei campi da calcio esistenti, vedrà anche la realizzazione di una pista per il pattinaggio a rotelle e di un percorso per la pratica del podismo.