La bufera rompe anche gli ormeggi della nave da crociera: tempestivo intervento dei rimorchiatori

Le forti raffiche di vento che sabato si sono abbattute sul Ravennate hanno causato problemi anche sulla costa. La nave da crociera "Celebrity Infinity" ha infatti rotto gli ormeggi al molo di Porto Corsini durante il potente fortunale che si è scatenato nel pomeriggio di sabato. Erano circa 3mila persone a bordo (circa 2.100 passeggeri e 900 di equipaggio) della nave, quando avrebbero rotto gli ormeggi di prua, con la grande imbarcazione che è comunque rimasta ancorata con gli ormeggi di poppa.

Per assistere la nave da crociera sono poi intervenuti tre rimorchiatori per tenere l'imbarcazione in posizione di sicurezza, con una manovra combinata su prua e poppa. Grazie anche a questo tempestivo intervento si è riuscito a scongiurare danni alle persone a bordo. Lo scorso settembre un simile avvenimento aveva coinvolto un'altra nave da crociera, la Viking Sea, sempre nel terminal di Porto Corsini.