Cinque delegazioni europee a Faenza per il progetto 'Youth for EU'

A fine ottobre l'Unione della Romagna Faentina ha ospitato cinque delegazioni europee, provenienti da Polonia, Spagna, Portogallo, Grecia e Olanda, nell'ambito del progetto "YOUth for EU", finanziato dal programma CERV. Il progetto mira alla costruzione di una rete di città e autorità locali medio-piccole, volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica locale ed europea, e allo scambio di buone prassi nell'ambito delle politiche giovanili promosse dagli enti.

Il progetto si pone l’obiettivo generale di promuovere il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni al processo decisionale politico dell’Unione europea, favorendo la conoscenza dei diritti di cittadinanza dell’Unione Europea, dei valori democratici, il confronto costruttivo e il dialogo, al fine di promuovere un processo di crescita personale che sia partecipato, aperto e consapevole.

Il programma del meeting in Unione ha previsto la realizzazione di una serie di workshop su temi riguardanti i giovani e l'Europa, tra cui un coinvolgente role-play di simulazione del parlamento europeo. È stato inoltre presentato il progetto "YOUZ - Generazione di idee" promosso dalla Regione Emilia-Romagna, grazie alla presenza di una funzionaria regionale che ha potuto così incontrare i giovani e conoscere il progetto europeo di cui l'ente è parte attiva. Nel corso dell’incontro ci si è dedicati anche all'approfondimento di tematiche legate al tema dell'uso consapevole dei social media per vivere bene la onlife (vita on-line), tramite il coinvolgimento di uno psicologo esperto in comunicazione digitale.

Uno degli obiettivi del progetto è anche quello di promuovere lo scambio di buone prassi in ambito di politiche giovanili. Pertanto, la testimonianza della Regione Emilia-Romagna è stata poi arricchita dalla presentazione del Festival Urban F.a.i.r, realizzato da giovani del territorio e finanziato con fondi della regione Emilia-Romagna.

Non sono mancati momenti segnati dalle emozioni e dalle esperienze sensoriali. L'assessore Davide Agresti ha presentato un video di immagini forti e significative sull'alluvione, contestualizzate con dati relativi ai danni subiti. L'esperienza di questo evento è stata poi condivisa attraverso lo sguardo dei giovani. L'Associazione locale Aula 21 ha partecipato presentando le proprie mostre fotografiche sull'alluvione e sulla Romagna. A seguire, i giovani del Podcast Fuoriluogo hanno raccontato l'alluvione tramite la proiezione del documentario da loro realizzato: una toccante raccolta di testimonianze. È poi seguito un Walk-shop, in cui i giovani delle delegazioni straniere sono stati accompagnati nei luoghi più colpiti della città di Faenza.

I partecipanti hanno inoltre avuto l'occasione di conoscere e vivere la realtà culturale e artistica locale attraverso la visita Museo internazionale delle Ceramiche, la partecipazione ad un laboratorio ceramico creativo, la visita della città di Faenza guidata da studenti e studentesse del Liceo linguistico e la visita al Borgo medievale di Brisighella, ammirando la bellezza della Rocca, della Torre dell'orologio e della Via degli Asini. Infine, Sbandieratori dei cinque rioni di Faenza e Tamburini di Brisighella hanno sicuramente contribuito a lasciare un indelebile ricordo del territorio dell'Unione.

All’evento hanno partecipato numerosi giovani - alcuni dei quali coinvolti direttamente nello sviluppo del progetto attraverso gli scambi internazionali - compresi gli studenti del liceo Torricelli- Ballardini e delle scuole medie Cova-Lanzoni di Faenza e della scuola media di Brisighella. A Faenza l'assessore Davide Agresti (Assessore al Welfare, Europa e smart City del Comune di Faenza) e a Brisighella l'Assessora Gessica Spada (Assessora all'Istruzione, Cultura e Sport del comune di Brisighella) hanno dato il benvenuto alle delegazioni.

"È stato un vero piacere – ha commentato Davide Agresti - accogliere le delegazioni, compagne di strada di un progetto europeo che vede nel coinvolgimento dei giovani il suo focus e cardine. È stata inoltre l’occasione per coinvolgere realtà giovanili del nostro territorio in un confronto con i loro coetanei di altre nazionalità. Un'opportunità di dialogo e confronto che riteniamo estremamente significativa e formativa".