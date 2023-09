Concorsi pubblici della provincia: prorogata la scadenza delle domande per i posti da funzionario

Si comunica che, a seguito della sospensione dovuta all'emergenza alluvione che ha colpito il nostro territorio, sono stati riaperti dalla Provincia di Ravenna i termini per la presentazione delle domande per il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di funzionario servizi tecnici, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, presso i settori della viabilità ed edilizia scolastica e patrimonio. La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente on line entro lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 12:00. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito della Provincia di Ravenna.