Coronavirus, negativi i tamponi a ospiti e operatori della casa di riposo

Sono arrivati mercoledì gli esiti di tutti i tamponi eseguiti martedì mattina su ospiti e operatori della casa di riposo Camerini di Castel Bolognese, e fortunatamente sono tutti negativi. Rimangono positivi due operatori, in isolamento, e la paziente che è stata trasferita nella cra Covid di Rimini. "Le scrupolose precauzioni adottate da Asp sono risultate fondamentali per evitare il diffondersi del contagio all'interno della struttura - spiega il sindaco Luca Della Godenza - A tutte le operatrici e operatori il nostro ringraziamento per il lavoro svolto".