Due nuovi casi di Covid tra gli anziani ospiti della casa protetta

Si aggiungono nuovi casi tra i contagiati dal Covid nella casa protetta Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola, dove lunedì erano emerse cinque nuove positività e dove un anziano ospite era stato ricoverato nell'area Covid dell'ospedale di Forlì. Giovedì, infatti, si sono registrati due nuovi casi tra i degenti, due anziani che mercoledì sono stati sottoposti a un nuovo tampone su indicazione del medico dell'Usca.

"Siamo in attesa di ricevere formale comunicazione di completa guarigione dall’Ausl per gli ospiti che sono risultati negativi dopo l'ultimo screening, per poter interrompere il periodo di isolamento - spiega il sindaco Luca Piovaccari - Le condizioni degli altri ospiti ancora positivi sono costantemente monitorate dall’Usca".