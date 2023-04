Salute della donna: all'ospedale di Faenza screening, esami e colloqui informativi

Screening e consulenze dedicate alla Salute della Donna. E’ in corso in questi giorni l’Open Week promossa dalla Fondazione Onda e l’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere. Per l’occasione Ausl Romagna ha promosso una serie di servizi, visite, esami e consulenze e colloqui gratuiti all’interno dei propri ospedali. Anche a Faenza sono numerose le iniziative di prevenzione e di informazione messe in campo, che culmineranno sabato mattina con la possibilità di sottoporsi a diversi esami e colloqui.

Dietologia e Nutrizione

Consulenze individuali. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle 13 all’Ingresso monumentale, Corso Mazzini dell’Ospedale di Faenza, per la promozione di una sana e corretta alimentazione attraverso un programma di educazione alimentare.

Cardiologia

Consulenze Cardiologiche e Esami Ecg. Sabato 22 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.45, Medicina Occupazionale, Blocco 04, Piano Terra, Ospedale di Faenza. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, tutti i giorni fino a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

Diabetologia

Colloqui individuali con il diabetologo. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle ore 13, presso l’Ingresso Monumentale dell’Ospedale di Faenza, Corso Mazzini.

Oculistica

Visite gratuite di screening per degenerazione maculare e per glaucoma. Sabato 22 aprile dalle ore 9 alle 12.45, presso gli ambulatori di Oculistica, Blocco 05, Piano Terra dell’Ospedale degli Infermi di Faenza. È possibile prenotare fino a venerdì 14 aprile 2023, dalle ore 10 alle ore 13, telefonando allo 0544-287399. Gli utenti saranno selezionati in base ad una serie di criteri d'inclusione.

Endocrinologia e malattie del ricambio

Esami ecografici alla tiroide. Sabato 22 aprile, dalle 9 alle 13, presso Ambulatorio n. 4, Blocco 04, Ospedale di Faenza. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, tutti i giorni fino a venerdì 14 aprile, dalle ore 10 alle ore 13, fino ad esaurimento posti.

Ginecologia e Ostetricia

Colloqui informativi. Sabato 22 aprile dalle 9 alle 13, l’ingresso museale dell’Ospedale di Faenza, l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia propone colloqui informativi sulle metodiche / tecniche non farmacologiche durante il travaglio per la gestione della gravidanza fisiologica.

“Well-Fare: Rete per le Donne.”

Sabato 22 aprile all’Ingresso Monumentale dell’Ospedale di Faenza ci sarà un banchetto informativo, grazie alla collaborazione dell’Associazione Sos Donna e Artincounselling, finalizzato alla promozione del progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi "Well-Fare: Rete per le donne”.

Iniziative sulla violenza di genere

Incontro di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza. Venerdì 21 aprile, dalle 18.30 alle 20.30, presso la Piazza della Molinella di Faenza, con professionisti sanitari del Pronto Soccorso, medici e infermieri e il coinvolgimento attivo dell’Associazione “SOS Donna”. La rappresentazione si intitola “Com’eri vestita”.