Una grande festa per Marley: il 'Supercane' cieco è cittadino onorario di Marina di Ravenna

La sua storia ha emozionato tutti. E dopo essere divenuto ormai una celebrità per tutta la località, domenica Marley è diventato anche cittadino onorario di Marina di Ravenna. A Marinara si è tenuta infatti la cerimonia ufficiale in onore di Marley, il cane nato cieco a causa di una malformazione congenita (la microftalmia) e che, dopo aver rischiato l'abbattimento, è stato adottato da Carlotta Nelli e Marco Chimenti. Alla cerimonia erano presenti l'assessore Igor Gallonetto e varie personalità di Marina di Ravenna, dove Marley trascorre da tempo i suoi weekend estivi.

Come hanno raccontato i suoi padroni, Marley nonostante le difficoltà iniziali e le difficili prospettive date dalla sua malattia, vive una vita davvero "super": gioca insieme a Giuliano, il gatto di casa, corre, salta, naviga in barca e nuota in mare aperto. "Eravamo in tantissimi oggi in Piazza Dora Markus, per conferire con la Pro Loco Marina di Ravenna la Cittadinanza onoraria di Marina di Ravenna a Marley - ha riferito sui social l'assessore Gallonetto - Un bellissimo incontro di cuori e di solidarietà".