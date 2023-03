Marley, il 'Supercane' cieco che va in barca, diventa cittadino onorario di Marina di Ravenna

"Ciao, sono Marley, un pastorino abbandonato al canile perché nato cieco. Adesso ho una vita a colori". Si presenta così 'Marley Supercane', un pastore tedesco di quasi 5 anni che a breve verrà insignito di un riconoscimento davvero speciale: il cagnolone diventerà cittadino onorario di Marina di Ravenna. E Marley speciale lo è davvero: nel 2018, scampato per un pelo all'abbattimento, viene portato in un canile a Bari insieme alla sorella Asia. Entrambi, a causa di una malformazione congenita (la microftalmia), sono nati ciechi. Fortunatamente una coppia di Santa Maria al Monte (Pisa), Carlotta Nelli e Marco Chimenti, è venuta a conoscenza della storia dei due cuccioloni e ha deciso di adottarlo.

"Pensa che io all'inizio ero terrorizzata dai cani! - racconta Carlotta - Per vincere questa fobia ho iniziato a portare a spasso i cani del canile e poco dopo ho adottato un pastore tedesco molto anziano, che è morto dopo appena un mese. Da quel momento mi sono innamorata dei cani "sfortunati", così insieme a mio marito Marco ho deciso di adottarne un altro. Per caso ci siamo imbattuti in un post su Facebook in cui Marley e Asia cercavano qualcuno che li adottasse. C'erano questi due batuffolini che ti guardavano da dietro le grate... A noi non importava che fossero ciechi. Abbiamo contattato il canile di Bari e ci hanno detto che in 4 mesi di appello eravamo stati i primi a chiamare. Abbiamo adottato solo Marley perché già in canile avevano dovuto dividerlo dalla sorella, che come tutte le donne era molto più sveglia di lui e gli rubava il cibo, lui era il più tontolone!".

Marley con Carlotta e Marco



Le prospettive però, a detta degli esperti, non erano delle migliori: "I veterinari ci dicevano che non avrebbe mai salito le scale, e noi abitiamo al secondo piano senza ascensore. Gli addestratori, invece, ci dicevano che avrebbe sempre e solo girato intorno a se stesso. Ma noi per fortuna non gli abbiamo dato retta", continua Carlotta. E infatti oggi Marley vive una vita non solo normale, ma "super": gioca insieme a Giuliano, il gatto di casa, corre, salta e nuota in mare aperto. "Quando è entrato in casa ci ha travolto un'ondata di felicità, di forza di volontà, di coraggio e di voglia di fare. Marley è un cane coraggioso, le cadute ci sono state, ma lui si rialza sempre. Ci dicevano di tenerlo isolato in casa: noi invece gli abbiamo messo un cuscino in sala e lui trascorre le giornate con noi, fa parte della famiglia. Ha imparato a fare le scale da solo, anzi: quando io e Marco abbiamo avuto il Covid e non potevamo uscire di casa, lui scendeva fino all'ingresso del condominio, dove le volontarie del canile gli legavano alla pettorina il sacchetto con le medicine per noi... E poi ce le portava su!".

Ora Marley è molto autonomo, a volte forse anche troppo, soprattutto quando si trova con Carlotta e Marco sulla loro barca ormeggiata a Marinara, nel porto di Marina di Ravenna: "Si prende anche troppe libertà - ride Carlotta - In barca pensa di essere il padrone del porto e del mare. Scorrazza da prua a poppa in uno spazio che è stretto anche per noi e si tuffa in mare con il suo giubbotto salvagente legato alla barca, altrimenti prende il largo! A Marina lo conoscono tutti, d'estate trascorriamo lì tutti i weekend". E proprio per questo domenica 30 aprile, alle 18 in piazza Dora Markus a Marinara, Marley verrà insignito del titolo di cittadino onorario ?di Marina di Ravenna. Premiato dalla Pro Loco, riceverà un premio particolare messo a disposizione da una cittadina (al momento segretissimo). Sarà presente l’assessore del Comune di Ravenna Igor Gallonetto e nell'occasione sarà promossa una raccolta fondi per gli animali meno fortunati.

Marley in barca



La pagina Facebook 'Marley Supercane' infatti, che conta più di 120mila follower, è stata creata proprio per aiutare i cuccioli come Marley. "Volevamo aiutare altri cani sfortunati e disabili - dice Carlotta -, per dare coraggio a chi vorrebbe adottarne uno. Mostriamo come comportarsi con un cane cieco, gli esercizi da fare per imparare a gestirlo. Spesso, quando un cane diventa cieco, il proprietario si spaventa, si blocca e non sa come comportarsi. Noi cerchiamo di aiutare queste persone, oltre a incentivare le nuove adozioni".

Marley nel giardino di casa