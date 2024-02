Sono state quindi attivate immediatamente tutte le procedure necessarie per il recupero e il ricovero dell’animale presso la clinica veterinaria competente, dove l’animale verrà operato, curato e dove rimarrà fino alla completa guarigione.

Soccorso "a quattro zampe" ieri mattina a Conselice. Una agente della Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, durante il controllo territoriale e il compimento di atti inerenti al servizio, si è accorta che all’interno di un'abitazione privata era presente un gatto bianco e nero, che si presentava in pessimo stato di salute.

Agente nota un gatto in pessime condizioni in una casa: portato in salvo, dovrà essere operato