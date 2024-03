I cartoni musivi del mosaicista Renato Signorini in dono all'Accademia: saranno in mostra al Mar

Uno straordinario dono alla città di Ravenna proprio nell’anno del Centenario della Scuola del Mosaico dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. La famiglia Signorini ha infatti deciso di donare i cartoni dei mosaici di Renato Signorini (Ravenna, 1908-1999), docente e direttore della Scuola del Mosaico di Ravenna dal 1935 al 1976, all’Accademia di Belle Arti.

Questa importante donazione arriva in un momento molto significativo dell'Istituzione e segna l'apertura del programma di celebrazioni del Centenario. I cartoni saranno esposti per la prima volta in Italia nella mostra dal titolo “Disegnare il mosaico. La collezione dei cartoni della famiglia Signorini”, curata da Giovanni Gardini al Mar (Museo d’Arte della Città di Ravenna), che verrà inaugurata il 6 aprile prossimo.

Il bellissimo gesto della donazione, che arricchisce la città di Ravenna di un tesoro prezioso e strettamente legato alla propria storia, è stato fatto da Alessandro, figlio di Carlo, il celebre mosaicista ravennate che ha esportato quest’arte in Europa, Chiara e Matteo Graziani, nipoti di Renato e Marie-Josèe Kerschen, moglie di Carlo. Carlo è a sua volta erede di una tradizione di artisti, in quanto bisnipote di Alessandro Azzaroni. Quest’ultimo in particolare è a sua volta nipote di Ulderico David e figlio dello stesso Renato.

L’atto di donazione è stato formalizzato dal notaio Ciro De Lorenzo. Il Presidente dell’Accademia Ernesto Giuseppe Alfieri e la Direttrice Paola Babini esprimono tutta la loro soddisfazione per aver in tal modo recuperato un materiale così prezioso dal punto di vista storico-artistico per quello che rappresenta nella storia del mosaico del novecento e della quasi bicentenaria storia dell’Accademia.