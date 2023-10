I nove migranti minori della Ocean Viking accolti a Santa Maria in Fabriago: "Chiedono dove si trovano"

I nove minori non accompagnati sbarcati dalla Ocean Viking a Ravenna sono arrivati nel pomeriggio di ieri al centro di Santa Maria in Fabriago, a Lugo, gestito dalla Cooperativa il Solco in associazione con la Croce Rossa lughese . E il sindaco, Davide Ranalli, che ha portato il suo benvenuto, ha spiegato che la struttura "è stata allestita, i letti sono pronti". E anche che la cooperativa San Vincenzo ha portato i vestiti per farli scegliere dai ragazzi, che hanno "sguardi vispi" e hanno fatto "tante domande su dove si trovano" agli operatori della Croce Rossa e della cooperativa.

"Siamo stati a Fabriago per portare il nostro benvenuto a questi giovani che ci hanno detto di essere passati dalla Libia - aggiunge il primo cittadino, che si è recato nella ex caserma con le assessore Valmori e Poletti e con il presidente e la vicepresidente della Consulta di frazione - Ci riuniremo presto a Santa Maria in Fabriago con la Consulta per confrontarci e capire come la comunità può accogliere questa esperienza".