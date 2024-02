Luci spente nei parcheggi aziendali: anche Ausl Romagna aderisce a "M'illumino di meno"

Anche quest’anno, come ogni anno dal 2011, Ausl Romagna aderisce alle iniziative di “M'illumino di meno - Giornata nazionale del Risparmio energetico” che ricorre venerdì 16 febbraio spegnendo per alcuni minuti parte delle luci nei principali parcheggi aziendali (ovviamente compatibilmente col mantenimento dei necessari standard di sicurezza). L’adesione dell’Azienda non è certo limitata ad atti simbolici: sono appena terminati negli ospedali di Cesenatico, Ravenna, Rimini e presso la sede di Rimini via Coriano, quattro nuovi impianti per 900 kWp di potenza, che ridurranno le emissioni annue di altre 550 tonnellate di anidride carbonica. Il tutto fa parte di un piano di politiche e investimenti sostenibili avviati negli ospedali romagnoli. Grazie al via libera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, sono stati infatti attivati finanziamenti per oltre 5,5 milioni di euro, che permetteranno la realizzazione di tre impianti di cogenerazione negli ospedali di Faenza, Forlì e Ravenna, andandosi ad aggiungere agli altri 7 impianti già in esercizio (compresa la energy house esercita da Hera presso l’Ospedale Bufalini di Cesena).