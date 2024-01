Ravenna sotto shock per l'omicidio-tentato suicidio di via Dradi, il sindaco: "Una tragedia terribile"

Un dramma che ha sconvolto l'intera città, quello che questa mattina ha visto una bambina di appena sei anni perdere la vita insieme al suo cagnolino, dopo che la madre 41enne si è gettata dal nono piano della palazzina in cui abitavano insieme al marito, il padre della piccola vittima, trascinando con sé anche la figlia e l'animale. Un gesto annunciato all'alba di oggi anche sui social, con un lungo post di sfogo.

"Apprendo con sgomento e tanta tristezza della terribile tragedia che ha colpito questa mattina la nostra città - commenta la vicenda il sindaco Michele de Pascale - Per circostanze in via di accertamento una donna, al momento ricoverata al Bufalini, si è gettata dal nono piano con sua figlia, la quale è deceduta nell’impatto. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari e le forze dell'ordine. Ai familiari della bimba e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze mie e di tutta la nostra comunità".