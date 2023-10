Nella mattinata di lunedì nuovo sbarco della Ocean Viking, a bordo 47 migranti di cui 11 minori

Arriverà alle 10 di lunedì prossimo (e non più alle 13 come inizialmente era stato previsto) la nave della Ong Sos Mediterranee “Ocean Viking” con a bordo 47 migranti di cui 11 minori non accompagnati. I migranti sbarcheranno alla banchina di Fabbrica Vecchia e poi con dei bus della Croce Rossa saranno portati al Circolo Canottieri alla Standiana per le visite mediche e le procedure di identificazione da parte del personale della Questura.

In Prefettura si è tenuto un breafing di coordinamento, convocato dal prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, per mettere a punto la macchina organizzativa dell'accoglienza. Nove minori saranno ospitati nella struttura demaniale di S.Maria in Fabriago a Lugo, mentre gli altri 2 minori, un 11enne e il fratello 17enne saranno accompagnati da operatori della Cri a Matera e accolti in una struttura del progetto Fami. Venti adulti saranno ospitati nei centri di accoglienza straordinari gestiti da Cooperative affidatarie di convenzioni con la Prefettura (Ravenna, Lugo, Fusignano, Casola Valsenio e Cervia). I restanti 16 saranno destinati alla Prefettura di Bologna. I 47 migranti sono 23 di nazionalità siriana, 3 nord-sudanese, 3 egiziana e 18 bengalese.

Modifiche alla viabilità

In ragione dell'arrivo previsto nella giornata di lunedì 30 ottobre, presso il Porto di Ravenna, della nave “Ocean Viking” trasportante persone migranti, con Ordinanza dell'Autorità Portuale è disposta la chiusura al traffico di tutto il tratto terminale della via della Foca Monica (dall’altezza della sede del Gruppo Ormeggiatori del Porto) dalle ore 8 e fino al termine delle operazioni di sbarco che sarà comunicato dall’Autorità competente.