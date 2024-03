Un'altra nave di migranti in arrivo a Ravenna: a bordo anche un 17enne morto sul fondo di una barca

Aveva 17 anni e sulla barca che doveva portarlo in salvo ha trovato la morte. Un giovane migrante ha perso la vita, asfissiato dai fumi del carburante, due ore dopo essere stato preso a bordo dall'equipaggio della nave tedesca Sea Watch 5, che ha salvato 51 persone da una barca di legno sovraffollata che si era ribaltata su un fianco. La nave umanitaria è stata indirizzata verso Ravenna, scelta nuovamente come porto di sbarco. L’ arrivo è previsto per lunedì 11 marzo alle ore 10.00 presso il terminal di Porto Corsini.

Il 17enne viaggiava con circa 50 migranti. I soccorritori lo hanno trovato svenuto nel fondo della barca di legno con cui viaggiavano, schiacciato da altre decine di persone. Dopo avere effettuato il trasbordo, la ong ha lanciato l'sos per il giovane e altre quattro persone. Intossicazioni da carburante, e ustioni per la mistura di acqua di mare e carburante i problemi riscontrati praticamente in ogni intervento.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

La Sea Watch 5 chiede "con urgenza" alle autorità italiane di evacuare le quattro persone in gravi condizioni mediche. Sulla nave sono presenti persone che soffrono di disidratazione e ustioni. "Dopo la nostra prima chiamata urgente, alle 13:00, nessuna autorità si è attivata. Un ragazzo di 17 anni è morto due ore dopo la nostra prima richiesta urgente a bordo, dopo che è stato dovuto rianimare subito dopo essere stato salvato dalla nostra equipe medica - si legge sui social della ong tedesca - Nove ore dopo la richiesta di evacuazione urgente, la Guardia Costiera ha prelevato 4 persone da Sea Watch 5. Le autorità rifiutano di prendere a bordo il corpo del 17enne morto. Chiedono di consegnarlo al porto assegnato di Ravenna. 1500 chilometri, 4 giorni di viaggio. È disumano".

La nave si trova attualmente a largo dell’isola di Malta. Oggi pomeriggio il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha convocato alle 17.30 una prima riunione del Tavolo di Coordinamento con tutti gli Enti coinvolti per stabilire tempi e modalità per l’accoglienza delle 51 persone a bordo e del feretro del ragazzo deceduto. Sarà il nono sbarco di navi ong nel porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022: 3 volte la Ocean Viking, 3 volte la Geo Barents (l’ultima il 10 febbraio scorso), una volta la Life Support e una volta la Humanity 1, l’ultimo avvenuto il 6 febbraio scorso.