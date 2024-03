1500 km con un cadavere a bordo, la ong: "Impossibile arrivare a Ravenna. Non ci hanno aiutato, il 17enne forse poteva salvarsi"

Potrebbe non arrivare mai a Ravenna la nave tedesca Sea Watch 5, che mercoledì ha salvato 51 migranti da una barca di legno sovraffollata che si era ribaltata su un fianco al largo di Lampedusa. A bordo della nave umanitaria della ong Sea Watch c'è anche un cadavere: quello di un 17enne morto due ore dopo i soccorsi. Per lui - e per altre 4 persone in condizioni molto critiche - era stata chiesta un'evacuazione urgente. Ma i soccorsi hanno tardato ad arrivare (anzi, ha dovuto raggiungerli la stessa nave). Nel frattempo la Procura di Ravenna ha comunicato che aprirà un fascicolo d'indagine per omicidio.

"Il 17enne è stato trovato incosciente sul fondo della barca, stipato tra le altre persone sotto coperta insieme a delle taniche di benzina - spiega Luca Faenzi dell'ufficio comunicazione di Sea Watch - Ha viaggiato così per almeno 10 ore. Le taniche solitamente non sono chiuse ermeticamente e spesso si rovesciano, esalando fumi che intossicano i migranti. Anche perché erano in 51 ammassati con poco spazio vitale e scarsità di ossigeno. Capita spesso che i migranti accusino malori in casi come questo, anche se non è frequente che qualcuno muoia".

Quando la nave umanitaria ha soccorso i 51 migranti, cinque di loro (tra i quali il 17enne) presentavano gravi segnali di intossicazione e ustioni da benzina. "Abbiamo fatto richiesta di evacuazione urgente per queste persone al Centro di Coordinamento per il Soccorso in Mare, di solito la risposta è immediata". Ma in questo caso non lo è stata: "C'era incertezza sul fatto della competenza, essendo accaduto in zona Sar (search and rescue) libica non si capiva a chi spettasse il soccorso - continua l'attivista - Inoltre ci hanno detto che c'era mancanza di mezzi di soccorso e che per arrivare un elicottero ci avrebbe messo quattro ore, più altre quattro per tornare. Noi siamo riusciti a rianimare il 17enne, ma dopo due ore - due ore in cui non si è mosso nessuno - è morto. Non sappiamo se si sarebbe salvato se i soccorsi fossero stati più tempestivi: forse si, forse no, non lo sapremo mai. Possiamo solo dire che è andata bene agli altri quattro, ma solo perché a un certo punto abbiamo deciso di partire con i motori al massimo e di muoverci noi verso Lampedusa. Qui ci è venuta incontro una motovedetta della Guardia Costiera, che ha caricato i quattro in gravi condizioni ma si è rifiutata di prendere a bordo il cadavere, dicendo che avremmo dovuto consegnarlo al porto di destinazione".

Quel porto è quello di Ravenna, distante 1500 chilometri. Quattro giorni di viaggio, se il mare è tranquillo. Ed è lì che la nave, al momento, è attesa per lunedì prossimo. "È disumano - continua Faenzi - Una nave umanitaria non è un ospedale, non ha una cella frigorifera. Abbiamo dovuto arrangiarci: la salma del 17enne è stata messa in una busta per cadaveri e l'equipaggio deve costantemente aggiungere ghiaccio per far sì che il corpo non si deteriori. Anche perché poi il riconoscimento sarebbe più difficile. In più il cadavere dev'essere tenuto all'esterno, e in questo momento il mare è molto mosso, ci sono tre metri e mezzo d'onda. In queste condizioni arrivare a Ravenna è impossibile, soprattutto con un cadavere a bordo: abbiamo chiesto che ci assegnino un porto più vicino, ma non sappiamo se ci ascolteranno. In ogni caso dovremo ripararci per qualche giorno sotto le coste siciliane e poi ripartire".

L'attivista della ong critica duramente l'attuale gestione degli sbarchi (per Ravenna si tratterebbe del nono sbarco nel giro di poco più di un anno): "La direttiva Piantedosi è questa e noi la consideriamo disumana. Serve solo a tenere lontane le navi umanitarie dai luoghi in cui possono operare. È disumano anche a livello economico, oltre che morale, perché per una nave medio-grande come la Sea Watch 5 c'è un costo enorme per arrivare fino a Ravenna. Si sta tentando di impedire i soccorsi ai migranti. In questo caso specifico, poi, imporre altri 4 giorni di navigazione a 50 persone che viaggiano insieme al cadavere di uno di lavoro è davvero disumano".



Foto Maria Giulia Trombini/Sea Watch