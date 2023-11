Migranti, presunti scafisti scarcerati: fanno perdere le proprie tracce

Hanno fatto perdere le proprie tracce da qualche giorno i due presunti scafisti che erano stati arrestati immediatamente dopo l’arrivo della nave Ocean Viking alla Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna. I due sudanesi, di 24 e 39 anni, erano stati infatti fermati e indagati per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dopo che le testimonianze e un video degli altri migranti salvati li avrebbero indicati come gli scafisti dell'imbarcazione partita dalla Libia e poi soccorsa in mare dalla nave della ong Sos Mediterranee.

Sta di fatto che, dopo l'arresto e l'interrogatorio, il 24enne e il 39enne, difesi dagli avvocati Maria Grazia Russo, Carlo e Carlotta Benini, avevano ammesso di aver condotto l'imbarcazione di fortuna. Il giudice aveva quindi convalidato l'arresto, ma anche disposto la scarcerazione dei due ravvisando l'assenza del pericolo di recidiva o di fuga. Tuttavia ora i due si sarebbero allontanati dalla struttura che li ospitava nel territorio ravennate. La notizia è riportata dalle edizioni locali dei quotidiani in edicola martedì.