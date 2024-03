Cambio di rotta: la nave di migranti con a bordo un cadavere riassegnata a un altro porto

Cambio di programma. L a nave tedesca Sea Watch 5, che mercoledì ha salvato 51 migranti da una barca di legno sovraffollata che si era ribaltata su un fianco al largo di Lampedusa, inizialmente indirizzata a Ravenna per lo sbarco, è stata riassegnata. La nave umanitaria, a bordo della quale si trova anche il cadavere di un 17enne, sbarcherà a Pozzallo, nel ragusano. L’arrivo in porto è previsto per la mezzanotte e mezza della notte tra giovedì e venerdì. Lo sbarco delle persone soccorse e della salma del 17enne sono previsti in nottata.

A chiedere che venisse affidato un porto più vicino rispetto a quello di Ravenna - che avrebbe richiesto 1500 chilometri e quattro giorni di viaggio - era stata la stessa ong Sea Watch. "I l mare è molto mosso, ci sono tre metri e mezzo d'onda. In queste condizioni arrivare a Ravenna è impossibile, soprattutto con un cadavere a bordo: abbiamo chiesto che ci assegnino un porto più vicino", aveva detto oggi a RavennaToday un addetto stampa dell'organizzazione umanitaria.

Nel frattempo il sindaco Michele de Pascale aveva assicurato che il Comune di Ravenna sarebbe stato a disposizione per garantire le esequie e per l'eventuale rimpatrio della salma . La Procura di Ravenna nel frattempo ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio per il 17enne morto sulla nave; fascicolo che a questo punto, con tutta probabilità, sarà trasferito.