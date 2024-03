Tra i migranti sbarcati una ragazza di 18 anni, l'assessora: "Ha passato gli ultimi 3 anni in un campo di prigionia"

Sono quasi mille (939 per la precisione) i migranti sbarcati al Porto di Ravenna a partire dal 31 dicembre 2022. Questo il conto aggiornato al termine del nono sbarco, avvenuto questa mattina, al Terminal Crociere di Porto Corsini della nave "Life Support" di Emergency con a bordo 71 migranti. Numeri che però non nascondono storie drammatiche di persone, spesso giovanissime, che compiono viaggi lunghissimi e pericolosi, appigliandosi spesso solo alla speranza. Tra i 71 sbarcati oggi c'erano tre minorenni e anche una donna. Una donna adulta, certo, ma di appena 18 anni.

A raccontare in breve la sua storia è l'assessora Federica Moschini, che ha assistito allo sbarco. "Vederli scendere è sempre un'emozione", ha detto, ringraziando poi i tanti volontari che danno ogni volta la propria disponibilità per assistere le operazioni di accoglienza. Operazioni necessarie, ma anche molto delicate, perché vedono coinvolte persone devastate da percorsi ed esperienze che si fatica a immaginare. Sulla Life Support c'era infatti una ragazza che ha da poco compiuto 18 anni, scappata dall'Eritrea, e che "per tre anni è stata trattenuta in una prigione libica". Cosa le possa essere accaduto in questi tre anni è qualcosa di difficile da comprendere. A questo si aggiunge che dall'inizio della sua detenzione "non ha più avuto rapporti con la sua famiglia - spiega l'assessora - perché la prima cosa che tolgono ai migranti è il cellulare".

Questa è soltanto una delle quasi mille vite che hanno solcato il mare per poi calpestare i moli del porto ravvenate. E potevano essere di più se la nave Sea Watch 5, inizialmente destinata a Ravenna non fosse stata poi indirizzata al porto di Pozzallo in Sicilia. A bordo di quella nave, ricordiamolo, c'era un ragazzo di 17 anni che aveva perso la vita. Moschini ricorda "l'indigazione molto forte da parte di tutta la città", in occasione di quello sbarco, poi destinato altrove, verso un porto più vicino. "Oggi c'erano 'solo' 71 persone bordo - conclude l'assessora - chi sbarca a Ravenna deve essere accolto in maniera rispettosa e dignitosa. Di questo dobbiamo essere fieri".