Una navetta senza autista tra la stazione e Mirabilandia: Ravenna verso la sperimentazione della guida autonoma

Potrebbero arrivare presto anche a Ravenna i bus-navetta a guida autonoma, ovvero senza autista. Lo prevede il Pums 2022-2032, il Piano urbano della mobilità sostenibile, strumento di pianificazione con cui vengono definite le strategie e la visione futura della mobilità per rendere Ravenna più sostenibile e vivibile.

Tra le ipotesi del Pums, infatti, c'è quella relativa alla sperimentazione di un sistema di collegamento con bus a guida autonoma tra la stazione di Lido di Classe-Lido di Savio e Mirabilandia. L'idea è quella che i turisti arrivino alla stazione ferroviaria in treno o in auto - proprio qui, sempre da previsioni del Pums, potrebbe essere realizzato un nuovo parcheggio scambiatore - , da dove partirebbe la navetta senza conducente in direzione del parco divertimenti della Standiana. In questo modo si sgraverebbe anche il traffico sulla statale Adriatica, che durante i mesi estivi all'altezza di Mirabilandia genera spesso lunghe code di veicoli.

Questi mezzi pubblici - super innovativi e sperimentati in Italia per la prima volta nel 2019 a Torino e in seguito adottato anche in città come Bari, Torino, Roma e Milano - solitamente sono dotati di sensori, radar, antenne gps e telecamere in grado di intercettare veicoli, pedoni e ostacoli e in genere. Seppur privi di autista, le navette spesso hanno comunque a bordo un operatore per la gestione di eventuali emergenze.

"Il Pums, in fase di aggiornamento, è un documento non attuativo ma pianificatorio, che individua anche suggestioni di medio lungo periodo - precisa l'assessore alla mobilità del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini - Proprio in ragione della sua natura strategica e del suo orizzonte temporale decennale, non pone limiti alla possibilità che venga sperimentato un sistema di trasporto collettivo a guida autonoma sul territorio. In considerazione delle particolari esigenze di mobilità generate dal comparto urbano in cui si situa Mirabilandia e della relativa vicinanza con la stazione ferroviaria Lido di Classe/Lido di Savio, che potrebbe essere l'hub per i flussi turistici sia per il parco che per i lidi sud, il Pums indica come potenziale ambito di sperimentazione il percorso tra questa stazione ferroviaria e il parco divertimenti. Questo è un contesto portato a titolo di esempio e che anche secondo i nostri consulenti potrebbe essere adatto a questo scenario. Una sorta di indicazione per un caso-studio che potrebbe nei prossimi anni, grazie all'avanzamento tecnologico, essere molto interessante".