Si allunga la passeggiata sulla Darsena: giochi e attrezzi sportivi lungo la nuova passerella

E' pronta a farsi ammirare la nuova passeggiata lungo la Darsena di Ravenna. Stanno giungendo alla conclusione i lavori per il secondo tratto della passerella in legno che costeggia il canale Candiano. L'inaugurazione è prevista martedì 19 marzo alle 12.30, alla presenza del sindaco Michele de Pascale e dell’assessora ai Lavori Pubblici Federica Del Conte. Si completa così un progetto a lungo atteso dai cittadini. Il nuovo tratto, lungo circa 1,4 chilometri, presenterà anche una novità per i cittadini. Lungo il tracciato sono infatti presenti “isole tematiche” di 6 metri per 25 dedicate al movimento, al fitness, al relax, al gioco bimbi e all’estensione all’esterno di attività commerciali. Una interessante novità per la Darsena, dove sono in corso anche i lavori per il nuovo pontile galleggiante.

Le nuove isole sono ormai in gran parte pronte e chi passeggia in Darsena può già ammirare le colorate aree con i giochi per bambini e con gli attrezzi per gli appassionati di fitness. L’intervento è idealmente suddiviso in quattro tratti diversificati l’uno dall’altro in base alle caratteristiche di ogni area: il primo partirà dalla fine della passeggiata già esistente fino al Darsenale e sarà lungo 465 metri; il secondo tratto, di 290 metri, scenderà gradatamente a terra e si svilupperà dalla Raviplast fino a via Pirano; il terzo tratto partirà da via Pirano agli orti dell’Orangerie e sarà di circa 260 metri; infine il quarto tratto di circa 365 metri, sarà un vero e proprio percorso sinuoso nel verde.