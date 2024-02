Per l'estate inaugura una nuova spiaggia attrezzata per cani: "Tende per tenerli all'ombra e zona bagnetto"

Per l'estate 2024 i nostri amici a quattro zampe avranno una spiaggia in più in cui poter trascorrere qualche giornata al mare - rigorosamente all'ombra naturalmente. Lo stabilimento balneare 'Luna Beach' di Lido Adriano, infatti, per la prossima stagione estiva ha deciso di "sdoppiarsi": metà dell'attuale spiaggia verrà trasformata in 'dog beach' e sarà attrezzata per accogliere i cani.

"In zona siamo gli unici ad avere una spiaggia per cani fronte mare - spiega il gestore dello stabilimento Valter Marini - Tutto sarà improntato sul fare stare comodi gli animali. Ogni ombrellone, oltre ai due lettini, avrà una tendina stile "igloo" per tenere all'ombra i cani, tendina che sarà direzionabile a seconda di come gira il sole. Ci saranno ciotole per cibo e acqua e anche un punto in cui rinfrescare i cani con una doccetta, dal momento che da regolamento comunale i cani possono fare il bagno in zone di mare delimitate solo all'alba fino alle 7 e dopo le 19.30".

La zona di spiaggia dedicata ai cani sarà delimitata da pali e corde per separarla dall'altra parte. "Ovviamente accoglieremo cani di tutti i tipi, purché sappiano convivere l'uno con l'altro e rispettino le regole: sotto all'ombrellone i cani devono rimanere al guinzaglio, devono avere il microchip ed essere in regola con le vaccinazioni - conclude il gestore - Abbiamo già avuto ricevuto tante prenotazioni, oggi sono sempre di più le persone che vanno in vacanza senza rinunciare a portare anche il loro amico a quattro zampe".