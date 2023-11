Troppe prenotazioni al ramen-bar: il ristorante raddoppia aprendo un secondo locale più grande

Anche a Ravenna è esplosa la "ramen mania". Il primo locale dedicato al tipico piatto cinese (e non giapponese, come spesso si pensa) - a base di noodles serviti in brodo con vari accompagnamenti, quali carne, alghe, verdure e uova sode marinate - ha inaugurato poco più di un anno fa in piazza Baracca, nei locali dello storico 'Mr Mex'. Proprio tra qualche giorno poi - mercoledì 29 novembre - aprirà un altro ristorante, Yume Ramen, in via Ponte Marino. E proprio la coppia che un anno fa ha aperto 'Hot Ramen' in piazza Baracca ora è pronta a ingrandirsi.

A metà dicembre, infatti, il ristorante aperto da Ting e Noemi - due 27enni cinesi che vivono a Ravenna da più di 10 anni - "raddoppierà" con un secondo locale più grande al civico 75 di via Romea, nei locali che fino a qualche mese fa erano occupati da 'Ito Sushi'. La scelta di aprire una seconda sede, meno centrale e soprattutto più grande, è dovuta proprio al successo che il ramen sta avendo tra i ravennati.

"Quando abbiamo aperto lo scorso anno abbiamo scelto il locale di Piazza Baracca perché era piccolo e non sapevamo se il ramen sarebbe piaciuto, pensavamo piacesse a pochi - spiega Noemi - Invece abbiamo avuto tantissime richieste fin da subito, non ce l'aspettavamo. L'ultimo anno è andato alla grande, tanto da aver maturato la scelta di aprire un altro locale più grande".

Per il momento i due ragazzi terranno aperto il ristorante in piazza Baracca per pranzo e quello di via Romea solo per cena. "In centro storico cercheremo di intercettare chi è in pausa pranzo, visto che lì ci sono tanti uffici e negozi, e chi esce dalle scuole - continua Noemi - In via Romea invece c'è tanto spazio per gruppi di amici e famiglie, che di là difficilmente trovavano posto. Abbiamo aggiunto tre tipi di ramen e qualche altro piatto per chi preferisce mangiare riso o gyoza".

La data di apertura al momento è fissata per il 19 dicembre. "Ma non sarà l'inaugurazione "ufficiale" - dice Noemi - Più avanti faremo una vera e propria festa cosplay per celebrare la nuova apertura"



Ting e Noemi

Cos'è il ramen?

Chef Ting ci tiene a sottolineare come le origini del ramen siano in realtà non giapponesi, ma cinesi: "In tutto il mondo viene conosciuto come piatto giapponese, ma in reatà ha antiche origini cinesi. La parte più importante della preparazione è quella del brodo, serve un lungo tempo sul fuoco per ottenere un brodo denso e dorato. Il classico ramen è composto da una base di brodo di carne (maiale o pollo), può essere cremoso o limpido. Poi ci sono i noodles, la pasta, e i topping, come il chashu (brasato di maiale), l'ajitsuke tamago (l'uovo marinato), il menma (bambù marinato), l'alga nori e tante altre cose. Il ramen si mangia con le bacchette e con l'aiuto di un cucchiaio, deve essere mangiato bollente, infatti è molto adatto per l'invero. Per i vegetariani abbiamo anche il ramen 'vegan' preparato con latte di soia e chashu di tofu e ceci come topping, ricchi di proteine vegetali".



Il locale di piazza Baracca