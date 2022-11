Omicidio del cacciatore: dove sono finiti i suoi fucili? Continua la ricerca dell'arma del delitto

Sono ancora tante le ombre che avvolgono le indagini sull'omicidio del 49enne Felice Orlando, il cacciatore trovato morto domenica mattina tra i frutteti a Castel Bolognese, non distante da un gruppo di case nelle campagne lungo via Barignano. Si aspettano i risultati degli esami disposti dalla Procura di Ravenna per fare chiarezza sul mistero.

Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe morto in un arco di tempo che va dalle 12 alle 15 prima del suo decesso. Orlando, infatti, era uscito di casa intorno alle 16 di sabato portando con sé alcuni fucili, regolarmente detenuti, che non sono ancora stati ritrovati dagli investigatori. Servirà un attento confronto fra l'esame su corpo della vittima e la perizia balistica in corso per riuscire a deteminare con maggiore precisione l'ora del decesso.

A causare maggiori dubbi e a scansare le ipotesi di un incidente di caccia c'è invece la mancanza dei fucili o di altre armi da fuoco sul luogo del ritrovamento del cadavere. Orlando infatti sarebbe stato raggiunto da due colpi, uno fatale alla testa e un altro alla schiena. Il fatto che i fucili della vittima non siano stati ritrovati, inoltre, avvalora l'ipotesi che possano essere stati usati come arma del delitto. L'esame balistico, a ogni modo, chiarirà questo elemento e farà capire agli investigatori se per l'omicidio sia stata utilizzata una o più armi da fuoco.

Al momento, dunque, non emergono moventi e sospetti che possano spiegare l'uccisione del cacciatore 49enne, separato dalla moglie e che abitava insieme agli anziani genitori. Le ipotesi emerse nei giorni scorsi che parlavano di dissapori con conoscenti della vittima non sarebbero tali da "giustificare" una morte violenta e, fra l'altro, sarebbero ancora tutte da dimostrare. Tutta una serie di elementi su cui si concentrano le indagini.