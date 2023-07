Omicidio al chiosco di piadina, la Cassazione conferma la condanna della compagna della vittima

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per la piacentina Maila Conti per l'omicidio del compagno Leonardo Politi , ucciso con una coltellata il 16 agosto 2019 a Lido Adriano nel chiosco di piadina che gestivano insieme. La donna venne condannata in primo grado a 21 anni, ma in appello la pena era stata ridotta a 16. Ora è arrivata la conferma in Cassazione per omicidio volontario aggravato e preterintenzionale. Conti - fino ad oggi sottoposta all’obbligo di dimora a Travo (stava portando avanti un percorso di reinserimento lavoratorivo) - è stata difesa dagli avvocati Wally Salvagnini e Carlo Benini.