La pasticceria fondata da due giovani imprenditori si racconta: "Ci piace dare la miglior qualità possibile" - VIDEO

E' la pasticceria 'Jolie' di Faenza il secondo locale ravennate - dopo il nuovo birrificio 'Bajon' di Porto Corsini - ospite dell'innovativo progetto delle Confesercenti di Ravenna e Cesena, in cui i protagonisti sono le imprese e i territori della Romagna. I titolari delle imprese, intervistati, raccontano il proprio locale: come è nato e come si rinnova, il loro lavoro e le loro proposte e idee, in video di circa 90 secondi caricati sui portali con cadenza periodica. Sono ben 50 le attività coinvolte in questa prima edizione del progetto che permette di far conoscere ed apprezzare le imprese e gli angoli più belli - sia quelli più noti che quelli meno conosciuti - di gran parte della Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A fine agosto sono quasi due anni che abbiamo aperto la nostra pasticceria", spiega Cinzia, una dei due titolari della pasticceria di corso Baccarini. "Siamo una coppia di giovani imprenditori - racconta Simone - Siamo specializzati soprattutto nella produzione di brioche, biscotteria e torte anche molto particolari, per matrimoni o di cake design. Lavoriamo con prodotti di altissima qualità, come farine macinate a pietra e burro belga, perchè ci piace dare la miglior qualità possibile. Abbiamo cominicato anche con la nostra produzione di gelateria, abbiamo una linea di gelati in barattolo gourmet da consumare in casa". "E' da 16 anni che faccio questo lavoro, tutti i clienti mi hanno sempre seguita dove sono andata - aggiunge Cinzia - Ormai quando vengono qui è come essere a casa, è un angolo confortevole".