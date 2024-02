Più medici specialisti e più servizi nella Casa della Comunità di Massa Lombarda

La Casa della Comunità di Massa Lombarda sta vivendo un’importante riorganizzazione dei servizi al cittadino, motivo per il quale la Giunta, i capigruppo del Consiglio Comunale e la rappresentanza dell’Azienda Ausl Romagna hanno organizzato nell’ultimo anno alcuni incontri attraverso i quali confrontarsi, aggiornarsi e stabilire gli obiettivi futuri. Durante l’ultimo incontro di martedì, per l’Ausl Romagna hanno relazionato Federica Boschi, Direttrice del Distretto di Lugo, Mauro Marabini, Direttore Dipartimento Cure Primarie Ravenna, Valerio Spada, medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta della Medicina di Gruppo di Massa Lombarda. Per il Comune di Massa Lombarda erano presenti il Sindaco Daniele Bassi, l’assessore Stefano Sangiorgi, il Capogruppo di maggioranza Roberto Marconi e le Capogruppo di minoranza Antonella Brini e Maria Elena Morra.

L’incontro è iniziato con una panoramica sulla rete della Casa di Comunità di Massa Lombarda, che vede come nodi strategici i medici di medicina generale del Nucleo di Cure Primarie L3 di Massa Lombarda, Conselice e Sant’Agata sul Santerno, il Pediatra di Libera Scelta, gli ambulatori specialistici otorinolaringoiatrico, dermatologico e odontoiatrico, il consultorio, la componente associativa, presente all’interno della Casa di Comunità attraverso l’Avis e, infine, la componente infermieristica, presente nell’ambulatorio infermieristico prestazionale, nell’ambulatorio per la patologia cronica e nel servizio di assistenza domiciliare.

L’offerta di specialisti ambulatoriali è stata ampliata nell’anno 2023 con la presenza dello specialista cardiologo e pneumologo al fine di sviluppare i percorsi di presa in carico territoriale dei pazienti con scompenso cardiaco e broncopneumopatia cronica ostruttiva. Questi specialisti lavorano in sinergia con le unità operative di cardiologia e pneumologia dell’ospedale distrettuale Umberto I di Lugo e con i medici di medicina generale e gli infermieri presenti all’interno della casa della comunità. In particolare l’ambulatorio cardiologico ha la possibilità di programmare direttamente ecocardiogrammi presso l’Ospedale di Lugo, mentre l’ambulatorio pneumologico, ha la possibilità di effettuare anche spirometrie a gestione diretta, rinnovare i piani terapeutici e le esenzioni e di tele-refertare gli esami strumentali effettuati.

La parola è quindi passata al dottor Spada, coordinatore del NCP L3 e referente della Medicina di Gruppo, che ha illustrato gli importanti cambiamenti apportati dalla Medicina di Gruppo, quali l’ampliamento della fascia oraria di apertura da 7 a 10 ore al giorno e della fascia oraria di apertura della segreteria. E’ stato inoltre implementata la modalità di contatto con i medici, attraverso un indirizzo mail dedicato. La medicina di gruppo ha partecipato ai programmi regionali USI (Unità Sperimentali Integrate) e Community Lab, effettuati nell’ottica di migliorare le modalità organizzative dell’accoglienza e la formazione per il Segretario Clinico.

L’Ausl congiuntamente ai medici di base ha presentato inoltre un progetto condiviso di rinnovamento strutturale della palazzina B della Casa della Comunità. Gli obiettivi del gruppo di lavoro erano di migliorare l’accoglienza dei pazienti attraverso una riorganizzazione funzionale degli spazi che permettesse di ricavare un ulteriore ambulatorio, tre postazioni di segreteria e una sala d’attesa più ampia. Nella Palazzina B, dove operano i medici di base, a piano terra verranno realizzati due locali segreteria con un’ampia sala d’attesa antistante, mentre la vecchia segreteria e la sala d’attesa del primo piano saranno riconvertiti in locali idonei ad essere utilizzati come ambulatorio. I lavori sono previsti a partire da aprile 2024. Con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda è stato avviato un progetto per l’installazione di un sistema elettronico elimina-code nella palazzina dove operano i medici di base (palazzina B) per dividere i flussi di chi deve accedere alla segreteria rispetto a chi deve solo ritirare referti.

Presso la Casa della Comunità di Massa Lombarda, i medici di medicina generale hanno la possibilità di integrarsi e collaborare con i servizi infermieristici, che prestano servizio sia presso l’ambulatorio prelievi, che nel 2023 ha effettuato fino a 10.150 prelievi, sia presso l’ambulatorio infermieristico prestazionale, che invece è arrivato a 4.399 prestazioni, nonché presso l’ambulatorio di patologia cronica. Presso l’ambulatorio infermieristico i cittadini possono ricevere numerose prestazioni es. medicazioni, bendaggi, fleboclisi, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, gestione catetere vescicale, misurazione della glicemia, rilevazioni dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza, saturazione), rimozione punti di sutura. L’ambulatorio di patologia cronica, invece, ha in carico 154 utenti diabetici, 22 utenti con BPCO e 57 utenti con scompenso cardiaco. Per i soggetti diabetici e per coloro che assumono farmaci ad alto costo con piano terapeutico, inoltre, la Casa della Comunità offre il servizio di distribuzione degli stessi, evitando lo spostamento dei suoi cittadini verso Lugo. Infine, la Casa della Comunità di Massa Lombarda ha partecipato al programma di Prevenzione e promozione dei sani stili di vita che ha previsto la collaborazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna con l’effettuazione di eventi finalizzati alla promozione dell’attività motoria e della corretta alimentazione.

Nel secondo semestre 2024 partirà inoltre un progetto di collaborazione con il Servizio Farmaceutico dell’Ausl Romagna che prevede la presenza strutturata in determinati giorni di un farmacista all’interno della Casa della Comunità, che collaborerà con i professionisti medici ed infermieri al fine di identificare gli assistiti in polifarmacoterapia valutando le interazioni farmacologiche, i possibili effetti collaterali e il rischio beneficio delle terapie prescritte e le eventuali modifiche terapeutiche. Il lavoro sinergico dei professionisti dell’Ausl Romagna, dei medici di medicina generale e dell’Amministrazione Comunale proseguirà nell’ottica della coprogettazione comunitaria auspicando una continua evoluzione dei servizi in risposta alle esigenze del territorio.