"C'è una crepa sul ponte", scatta la chiusura: ma dopo poco viene riaperto

Ha destato preoccupazione l'intervento di pompieri e forze dell'ordine martedì sera sul ponte sul Savio a Castiglione di Cervia, sulla Cervese. In tarda serata sono intervenuti i Vigili del fuoco per un controllo, in seguito alla chiamata da parte di un passante che aveva segnalato la presenza di "crepe" sull'infrastruttura.

Il ponte è stato momentaneamente chiuso per verificarne le condizioni di sicurezza e la stabilità. Sul posto anche la Polizia locale di Ravenna. L'infrastruttura è stata poi riaperta, come spiega il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani: "L'ingegnere della Provincia ha effettuato un sopralluogo e non ci sono problemi particolari, trattandosi di una dilatazione esistente in corrispondenza dei giunti delle campate".