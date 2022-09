Ponte di Savarna, i cittadini manifestano per i ritardi del cantiere: "Servono ristori per abitanti e imprese"

Cittadini in piazza per manifestare la propria rabbia. Sabato pomeriggio un gruppo di abitanti di Savarna, Grattacoppa e Conventello, in accordo con il Comitato cittadino, dopo la protesta tramite "comment bombing" sui social hanno dato vita a una manifestazione pubblica per protestare contro la prolungata chiusura del ponte sul Lamone che connette Torri di Mezzano a Savarna.

Come hanno anche scritto sui social, i manifestanti chiedono all'Amministrazione ravennate non solo di giungere alla conclusione dei lavori, ripartiti martedì, ma anche "ristori adeguati per gli abitanti e le attività delle frazioni interessate". La manifestazione ha previsto lo svolgimento di due cortei, partiti simultaneamente da Piazza Italia a Savarna e dal circolo Arci di Torri di Mezzano, per affiggere insieme lo striscione #finiteilpontedisavarna.