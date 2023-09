Quattro nuove assunzioni nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Sono online tre nuovi bandi per quattro posti di lavoro nella pubblica amministrazione. I concorsi sono banditi dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sono validi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro profili professionali: un istruttore tecnico che sarà destinato al Servizio Informatica dell'Unione, due istruttori tecnici rispettivamente per l'Area Territorio e ambiente e il Settore Progetti strategici, sviluppo economico e promozione territoriale dell'Unione, e un esperto tecnico per l'Area Territorio e ambiente del Comune di Bagnara di Romagna.

La Bassa Romagna e i Comuni aderenti sono costantemente alla ricerca di nuove figure professionali: persone motivate che vogliano essere protagoniste dei grandi cambiamenti che interessano gli enti pubblici, dalla crescente digitalizzazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), passando per una continua evoluzione dei servizi.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è formata da nove Comuni (oltre al Comune di Russi, ente convenzionato) e gestisce 29 funzioni conferite dai Comuni aderenti, rendendola uno degli enti di questo tipo più strutturati a livello nazionale. Si tratta di una realtà dinamica e in continua evoluzione, con l’obiettivo espresso di garantire un costante miglioramento dei servizi al cittadino e all’impresa, adeguandosi rapidamente alle esigenze sociali ed economiche del contesto locale e nazionale.

Per conoscere i requisiti per iscriversi, gli argomenti delle prove di selezione e tutte le caratteristiche professionali degli incarichi, consultare la pagina www.labassaromagna.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso. Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Personale ai numeri 0545 38327/38328.