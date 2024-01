Si cercano cinque giovani per lo youth exchange Erasmus+ in Spagna

Il Comune di Russi, partner del progetto Erasmus+ “Tech4Swell: Use new technologies for rural development”, è alla ricerca di cinque giovani, che andranno nella città spagnola di Cuéllar per partecipare ad uno scambio giovanile finalizzato alla promozione dell'imprenditorialità giovanile, allo sviluppo delle aree rurali e delle competenze digitali. Lo youth exchange si svolgerà dal 4 al 12 marzo 2024 a Cuéllar, in Spagna, coinvolgendo 30 giovani provenienti da Italia, Spagna, Romania, Estonia, Slovenia e Cipro.

Gli obiettivi del progetto sono: fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare le nuove tecnologie e gli strumenti digitali, evidenziandone i vantaggi nel mondo degli affari e il valore attribuitogli dall'Unione europea; stimolare e sostenere l'imprenditorialità tra i giovani in Europa come mezzo di crescita personale e professionale, con particolare attenzione all'emancipazione delle donne nelle zone rurali; promuovere l’economia verde come opzione di occupazione sostenibile in linea con le politiche e gli obiettivi globali; facilitare la condivisione di esperienze e best practices tra le organizzazioni partecipanti per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile utilizzando nuove tecnologie e strumenti digitali; generare nuove opportunità di lavoro e occupazione nelle zone rurali per combattere lo spopolamento; migliorare le competenze e le conoscenze dei partecipanti sui valori verdi legati al Green Deal europeo e al Nuovo Bauhaus europeo; promuovere valori e principi europei e nuove tecniche di apprendimento utilizzando le metodologie non formali del programma Erasmus+.

La lingua di svolgimento dello scambio giovanile è l'inglese. Chi sono i partecipanti ideali? Giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Italia (preferibilmente a Russi), con una discreta conoscenza della lingua inglese, che siano interessati alle tematiche del progetto e che siano disposti a partecipare attivamente a tutte le attività previste dallo scambio giovanile. Si cercano persone dotate di spirito di squadra e mentalità aperta, capaci di lavorare in contesti internazionali e disposte a condividere la propria esperienza nella propria comunità. Nella scelta dei candidati si terrà in considerazione la gender balance.

Il progetto è sostenuto finanziariamente dal programma Erasmus+: il vitto, l’alloggio, la formazione e le spese di viaggio sono interamente coperti dal programma nei giorni del progetto. Le spese di viaggio saranno rimborsate ai partecipanti dall'organizzazione ospitante – fino a un importo massimo di € 275,00 – previa presentazione dei giustificativi di viaggio da e per la destinazione dell'incontro (biglietti di mezzi pubblici, carte d'imbarco, fatture, ecc.). Il partecipante dovrà quindi conservare tutti i titoli di viaggio e consegnarli/inviarli all'organizzatore del progetto secondo le sue istruzioni. Seguendo le linee guida del Programma Erasmus+, il viaggio potrà essere effettuato dai partecipanti entro un massimo di 4 giorni dalle date del progetto (arrivo massimo 2 giorni prima del progetto e partenza massimo 2 giorni dopo il progetto). Durante i giorni aggiuntivi, i partecipanti dovranno autonomamente provvedere alle spese per il vitto e l'alloggio.

Come candidarsi? Invia il tuo CV e una lettera motivazionale sul perché vorresti partecipare a questo youth exchange a cultura@comune.russi.ra.it Scadenza per la presentazione delle domande: 21/01/2024. Maggiori informazioni nell'infopack scaricabile dai contenuti correlati e sulla pagina dedicata sul sito del Comune di Russi.