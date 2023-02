Si è insediata la nuova Consulta dei ragazzi di Conselice e Lavezzola

Si è insediata giovedì 2 febbraio presso la sala consiliare del municipio di Conselice la nuova Consulta dei ragazzi di Conselice e Lavezzola. In occasione dell'insediamento i ragazzi eletti nel 2022 e i nuovi eletti hanno incontrato la sindaca Paola Pula e gli assessori Andrea Sangiorgi e Raffaella Gasparri, con i quali hanno potuto confrontarsi, in particolare sul tema della cittadinanza attiva. Il progetto della Consulta dei ragazzi, e il relativo progetto collegato Con-cittadini promosso dalla Regione Emilia-Romagna, mirano a far esperire il concetto di partecipazione estesa, arricchendo il percorso di crescita e di cittadinanza attiva dei giovani, adeguandolo alle differenti età.

"L’arricchimento maggiore da questo progetto lo riceve la collettività - ha sottolineato la sindaca Paola Pula -, predisponendo un tessuto sociale partecipe e consapevole. Grazie alla Consulta, l'Amministrazione comunale ha la possibilità di pensare e promuovere una città più a misura dei bambini e dei ragazzi, stimolando un lavoro di rete tra gli assessorati, gli uffici competenti, le scuole e i privati nel creare iniziative a favore dei giovani". La consulta è composta da studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.