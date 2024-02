'Tutti al mare, nessuno escluso': al via le prenotazioni per la spiaggia per persone con disabilità

Quella 2024 sarà la prima stagione estiva "definitiva" per lo stabilimento balneare 'Tutti al mare nessuno escluso' di Punta Marina, che già dal 2018 accoglie persone con disabilità da tutta Italia.

Lo scorso anno infatti - dopo la sperimentazione partita appunto nel 2018 con l'apertura dello stabilimento balneare accessibile, gestito per 5 anni dall'associazione faentina 'Insieme a te' - il Comune di Ravenna aveva pubblicato una bando per l’assegnazione temporanea di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di una spiaggia attrezzata e organizzata per l'accoglienza in via esclusiva di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e loro accompagnatori. E a vincere il bando era stata proprio la stessa associazione, fondata dalla faentina Debora Donati partendo da un "sogno" del marito Dario, che ne porterà quindi avanti la gestione per i prossimi 20 anni.

In queste settimane sono in corso i lavori per l'allestimento del cantiere, mentre dal 5 febbraio sono attive le prenotazioni per la stagione estiva, che andrà dal 29 giugno al 14 settembre. Per prenotare è possibile chiamare il lunedì, mercoledì e venerdì mattina i numeri 0546608418 - 3248255263 o scrivere alla mail info@insiemeate.org. Presente anche la possibilità di soggiornare in appartamenti accessibili dotati di sollevatori e letti reclinabili.