Lugo, gli studenti del Liceo a Siviglia per il progetto Erasmus

Grazie ad un finanziamento Europeo KA122, inserito nella progettualità Erasmus, 27 studenti di classi 2^BDl e 2^Dl dell’indirizzo linguistico del Liceo Statale Ricci Curbastro di Lugo sono giunti domenica a Siviglia, in Spagna, per tornare domenica 27 novembre per Lugo. Gli studenti sono ospiti di altrettante famiglie locali spagnole. Il progetto, nato dal gemellaggio virtuale “Cuentos que cuentan” (Racconti che raccontano) svolto in piattaforma Etwinning lo scorso anno scolastico, prevede che gli studenti realizzino insieme ai loro corrispondenti dell’IES (Instituto de Educaciòn Secundaria) “María Moliner” di Siviglia dei laboratori digitali e teatrali per portare in scena i valori della cittadinanza europea. Inoltre, gli studenti stanno esplorando la dimensione multiculturale dell'architettura, della storia e della cucina andaluse, prodotta dell’avvicendarsi e dalla convivenza di Celtiberi, Romani, Cristiani, Musulmani ed Ebrei. In questa settimana gli studenti, insieme alle docenti accompagnatrici Nora Rasini, Alda Venturoli e Chiara Fabbri, stanno frequentando la scuola spagnola, con la presentazione agli studenti spagnoli della città di Lugo, del suo Liceo, della cultura italiana, e visitando i principali monumenti di Siviglia, Cordoba e Granada. Un’esperienza immersiva che restituisce a studenti e docenti entusiasmo e motivazione dopo anni di studio delle lingue straniere per forza di cose “a distanza”. Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti