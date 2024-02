Il supermercato riapre dopo l'alluvione: "Questa inaugurazione ha un significato speciale"

Il Conad City di Conselice si presenta al pubblico dopo la ristrutturazione. La riapertura avverrà venerdì 1 marzo alle 8,30, preceduta da una breve cerimonia di inaugurazione che sarà presieduta dalla Sindaca Paola Pula. Con lei taglieranno il nastro l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta, e i referenti della cooperativa Cofra che gestisce il negozio: il presidente Roberto Savini e i vicepresidenti Celso Reali e Raffaele Gordini. Il Conad si trova in via Frattina 11 e offre ampi orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13. Ha una superficie di 600 metri quadri e occupa 21 persone.

All’interno sono stati interamente rivisitati i reparti dei freschi e dei generi vari. I clienti troveranno il banco gastronomia con numerose specialità calde e fredde pronte da gustare, la macelleria servita con lavorazione interna al punto vendita e una fornita cantina. Completano il quadro il tradizionale assortimento di drogheria alimentare, la panetteria, e i surgelati. L’attenzione alla sostenibilità e la sensibilità alle produzioni locali sono testimoniate dal percorso “Siamo Romagna”, cibi che viaggiano con distanze ridotte grazie alla collaborazione con numerosi fornitori della zona.

"Questa inaugurazione ha un significato speciale — dice l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — perché avviene in uno dei Comuni che sono stati più colpiti dall’alluvione dello scorso maggio. In questi mesi, insieme ai soci e a tutto il sistema Conad, ci siamo impegnati per una solidarietà concreta che agevolasse la ripartenza di tutto il territorio, in linea con i principi che da sempre esprime la nostra cooperativa. Ma crediamo che la vicinanza si esprima anche continuando a investire, per migliorare i servizi e continuare a garantire a tutti i clienti la convenienza che da sempre contraddistingue il nostro marchio, primo in Italia nella grande distribuzione. In questo siamo affiancati dall’esperienza e dalla professionalità della cooperativa Cofra, che rappresenta un sicuro punto di riferimento per tutta l’area della Bassa Romagna".

"Cofra ha trovato nella comunità di Conselice e nell’ottimo rapporto con l’Amministrazione Comunale, il giusto equilibrio per uno sviluppo economico sostenibile dell’attività, con la massima attenzione verso i clienti. Continueremo nel miglioramento continuo e nella creazione di posti di lavoro di qualità. Grazie anche ai nostri dipendenti che hanno contribuito alla ripartenza in tempi rapidi", dichiara il presidente di Cofra, Roberto Savini.