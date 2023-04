Un nuovo collegamento tra il parcheggio scambiatore di Marina e viale dei Navigatori

La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica definitivo riguardante una nuova opera pubblica a Punta Marina Terme, consistente nel completamento della viabilità esterna di connessione fra Statale 67 Tosco-Romagnola e via Canale Molinetto, con relativi innesti e sistemi rotatori di collegamento. Il nuovo asse viario collegherà in sostanza via Trieste, dal parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna, con viale dei Navigatori passando alle spalle dell’abitato di Punta Marina.

Il soggetto attuatore e proponete dell’intervento è la società Gruppo Ritmo che realizzerà la nuova strada a compensazione degli oneri aggiuntivi in merito a un articolo 18 per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale e non residenziale previsto dal Poc (Piano operativo comunale) in quell’area. Il progetto interessa aree di proprietà del Gruppo Ritmo, aree comunali e del Consorzio di bonifica della Romagna. Il nuovo asse viario passerà dietro al Villaggio Teodorico, dal quale sarà separato da una fascia verde di rispetto, per innestarsi in via della Chiglia-via Baroncelli e per proseguire, dietro al Play Park, fino a viale dei Navigatori dove si innesterà con una nuova rotonda.

“Una volta completata, la nuova viabilità potrà diventare il collegamento principale fra Marina di Ravenna e Punta Marina - spiega l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte -, consentendo di ottenere la riduzione del traffico su viale Colombo, via delle Americhe e viale dei Navigatori, con notevoli benefici in termini di sicurezza e di benessere acustico per l’abitato di Punta Marina. Favorirà, inoltre, l’utilizzo del parcheggio scambiatore di Marina anche da parte dei fruitori provenienti da via dei Navigatori. Parcheggio che sarà ulteriormente ampliato grazie alla cessione gratuita di un’area al Comune da parte del Gruppo Ritmo. Infine, ma non ultimo, si completerà il collegamento ciclopedonale fra via Trieste e via delle Americhe”.

La nuova strada, della lunghezza di circa 1250 metri, è costituita da due tratti distinti e separati: uno a nord del Canale Centrale di Levante di circa 750 metri di collegamento con via delle Zattere e quindi con la Statale 67; uno a sud del Canale Marini di Levante di circa 500 metri. Lungo la viabilità sono previsti tre innesti a rotatoria: il primo poco più a sud del parcheggio scambiatore, per consentire l’accesso al subcomparto urbanistico con destinazione non residenziale; il secondo in corrispondenza dell’innesto sul tratto esistente (via della Chiglia – via Baroncelli), in prossimità di un altro subcomparto, e il terzo all’innesto con viale dei Navigatori, dove la nuova viabilità ha termine.

I costi di progettazione e realizzazione dell’opera, ammontanti a 3.888.633,81 euro, sono a carico del soggetto attuatore del Comparto S13 secondo quanto stabilito dalla strumentazione urbanistica vigente e in base a quanto sarà definito negli elaborati di Pua (Piani urbanistici attuativi) di primo stralcio attuativo e relativa convenzione che ne stabilirà la tempistica.