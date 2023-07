Vento e alberi caduti: strade chiuse al traffico e interventi dei Vigili del Fuoco

Continuano le forti raffiche di vento che dalla prima mattina di martedì stanno sferzando tutta la Romagna con venti anche superiori ai 100 chilometri orari. E gravi sono i disagi al traffico anche nel Ravennate. Disagi di prima mattina si sono registrati disagi e chiusure al traffico in via Ravegnana fra Coccolia e Ghibullo (riaperta intorno alle 9) e sulla statale 16 Adriatica all’altezza di Mirabilandia, mentre a Piangipane, in via delle Rimembranze in prossimità del centro diurno anziani un albero caduto ostruisce la strada. I vigili del fuoco stanno intervenendo. Il Centro operativo comunale, attivo da sabato per il fortunale d Savarna, si occupa anche di questa situazione.

Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi, martedì 25 luglio, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 108, gialla per vento, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta aveva previsto per oggi sulla pianura centro-orientale venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari), prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi e/o raffiche di intensità superiore in particolare sulla Romagna. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali, in questo caso, sistemare e fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati. Evitare al massimo gli spostamenti, se non strettamente indispensabili e, in ogni caso, prestare la massima attenzione agli alberi.

Nel resto della Provincia

Danni e guai alla viabilità interessano però tutta la Provincia. Si registrano diversi cedimenti di rami e di alcune piante anche a Castel Bolognese, dove il personale del comune è all'opera per i ripristini di viabilità e per la messa in sicurezza. In particolare, un grosso ramo è crollato sulla Via Emilia nei pressi del semaforo dal Museo.

Nel Comune di Russi è parzialmente chiusa al traffico via Faentina a Godo per la caduta di una pianta. Anche il parco Falcone Borsellino, nella zona retrostante Porta Nova, ha visto un albero caduto: abbiamo chiuso il percorso.